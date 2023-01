Stand: 06.01.2023 08:21 Uhr Inventur im Tierpark Nordhorn: 108 Tierarten gezählt

Im Tierpark Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim leben derzeit rund 2.500 Tiere. Das hat die jährliche Inventur ergeben. Insgesamt lebten dort zum Jahreswechsel 108 Tierarten - ähnlich viele wie auch im Jahr zuvor. Auf Platz eins schafften es die Wellensittiche. Sie sind laut Tierpark besonders schwer zu zählen - schätzungsweise leben 400 in einer Voliere. Neu hinzugekommen sind unter anderem 18 Gartenschläfer. Das nachtaktive Nagetier ist aktuell "Tier des Jahres". In Deutschland werde es nur in fünf weiteren Zoos gezeigt, heißt es vom Tierpark. Nachwuchs gab es unter anderem bei den Faultieren und den bedrohten Blaulatzsittichen.

