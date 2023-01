Das große Zählen: Inventur im Sea Life Hannover Stand: 06.01.2023 08:59 Uhr Wie zählt man etwas, das immer wieder verschwindet? Mit viel Geduld. Nur so können die Mitarbeiter im Sea Life Hannover herausfinden, wie viele Piranhas, Seepferdchen und Schildkröten dort leben.

Gerade die Zählung der Fische sei schwierig, sagte Tierpflegerin Lisa Winkelgrund vor der anstehenden Inventur. Wie in jedem anderen Betrieb müssen auch die Tiere in den Terrarien und Aquarien jährlich gezählt werden. Doch gerade die Fische hielten selten still, verschwinden schnell aus dem Blickfeld und verstecken sich in ihren Höhlen, sagte Winkelgrund.

Ergebnis der Inventur steht im Februar fest

Doch die Tiere werden nicht nur gezählt. Einige Arten wie etwa die Köhlerschildkröten werden auch gleich gewogen. Die vier Weibchen und vier Männchen kommen zusammen auf rund 20 Kilogramm. So können die Pfleger sichergehen, dass die Tiere über den Winter nicht zu viel Gewicht verlieren. Die Inventur dauert mehrere Wochen. Das Ergebnis steht also erst im Februar fest.

