Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat am Mittwoch zwei Absolventinnen und einen Absolventen der Hochschule Osnabrück für ihre Abschlussarbeiten geehrt. "Ihre Arbeiten bieten zukunftsorientierte Lösungen für aktuelle technische Herausforderungen", lobte die Vorstandsvorsitzende des Bezirksvereins Osnabrück-Emsland Angela Hamann-Steinmeier. Absolventin Luisa Sophie Hörnschemeyer beschäftigte sich in ihrer Masterarbeit mit der Produktion des Geliermittels Xanthan in Bioqualität aus einem Nebenprodukt der Weizenstärkeproduktion. Dafür erhielt sie den mit 500 Euro dotierten ersten Preis. Mit dem zweiten Preis wurde Finn Batzer für seine Arbeit über effizientere Wärmeerzeugung in der Industrie geehrt. Sandra Reker bekam den dritten Preis für eine von ihr entwickelte Rechenmethode, mit der Windantriebssysteme auf Kreuzfahrtschiffen besser miteinander verglichen werden können.

