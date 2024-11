Stand: 05.11.2024 12:54 Uhr Hochschule Osnabrück: Co-Pilot-Projekt erhält Red Dot Award

Das Forschungsprojekt Next Generation Intelligent Cockpit, an dem die Hochschule Osnabrück mitgewirkt hat, wird in diesem Jahr mit einem Red Dot Award ausgezeichnet. Das teilte die Hochschule mit. Der Award ist ein jährlich ausgeschriebener Wettbewerb für Produkt- und Industriedesign. Im Rahmen des Projekts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wurde eine Remote-Co-Pilot-Station entwickelt, die in Zukunft Co-Piloten im Cockpit ersetzen könnte. Grund dafür sei zum einen die fortschreitende Automatisierung, die immer mehr Aufgaben in der Luft übernehmen könne. Zum anderen sei aber auch der Fachkräftemangel ein Treiber der Forschung, so die Hochschule. An der Remote-Co-Pilot-Station könne eine zweite Pilotin oder ein zweiter Pilot den Flugverlauf von bis zu acht Flugzeugen gleichzeitig im Blick behalten - ohne dafür mit im Cockpit sitzen zu müssen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück Luft- und Raumfahrt