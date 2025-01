Stand: 03.01.2025 11:08 Uhr IHK im Raum Osnabrück: Weniger neue Ausbildungsverträge in 2024

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) meldet für das vergangene Jahr rund 3.900 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge für den Raum Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Das seien fast 40 weniger als noch in 2023. Die Kammer begründet den Rückgang mit einem Mangel an Bewerbern, vor allem für gewerblich-technische Berufe. Auch regional gebe es demnach Unterschiede. Während in der Grafschaft Bentheim und im Landkreis Osnabrück deutlich weniger Lehrverträge abgeschlossen wurden, gab es im Emsland und in der Stadt Osnabrück sogar einen leichten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.

Weitere Informationen Osnabrück und Emsland: Unternehmen investieren eher im Ausland Ein Grund seien die hohen Energiepreise. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der IHK für die Wirtschaftsregion. (13.12.2024) mehr

