Osnabrück und Emsland: Unternehmen investieren eher im Ausland

Immer mehr Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim investieren offenbar im Ausland. Das ergab eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). Bereits jeder vierte Betrieb habe Teile seiner Produktion ins Ausland verlagert oder plane dies zu tun. Grund dafür seien unter anderem die hohen Energiepreise, so die IHK. Diese machten besonders energieintensiven Betrieben zu schaffen. Ihre Wettbewerbsfähigkeit sei dadurch bedroht, hieß es. Die IHK fordert deshalb von der Politik bessere Rahmenbedingungen für Investitionen am Standort Deutschland. Gleichzeitig zeige die Umfrage, dass viele Unternehmen bereits aktiv an der Energiewende mitarbeiteten. So habe bereits die Hälfte der befragten Betriebe in eigene erneuerbare Energien investiert, rund ein Viertel planen weitere Maßnahmen umzusetzen. An der Umfrage haben sich laut der Kammer 350 Unternehmen aus der Region beteiligt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise