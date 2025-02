IG Metall: Keine weiteren Kündigungen bei der Meyer Werft Stand: 28.02.2025 14:30 Uhr Bei der angeschlagenen Meyer Werft aus Papenburg soll es nach Angaben der IG Metall auf absehbare Zeit keine weiteren betriebsbedingten Kündigungen geben. Grund seien volle Auftragsbücher im Stahlbau.

Insbesondere bei der Produktion von Konverterstationen für die Offshore-Windindustrie sei die Auftragslage derzeit gut, sagte ein Sprecher der IG Metall dem NDR Niedersachsen am Freitag. In den kommenden zwei Jahren sei sogar Mehrarbeit geplant. Eine entsprechende Erklärung will die Gewerkschaft am kommenden Mittwoch bei einer Betriebsversammlung abgeben.

Programm zum freiwilligen Ausscheiden läuft weiter

Videos 1 Min Nicht geplante Kosten in Millionenhöhe für die Meyer Werft Niedersachsens Landesregierung erfuhr davon erst im Oktober - nach dem staatlichen Einstieg in das Papenburger Unternehmen. (07.01.2025) 1 Min

Ungeachtet dessen hält die Geschäftsführung an dem im vergangenen Jahr gesetzten Ziel fest, bis Ende März 340 Arbeitsplätze abzubauen. Nach aktuellem Stand haben im Rahmen eines Freiwilligenprogramms bislang 170 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen - anvisiert sind 240. Weitere 100 Arbeitsplätze entfielen durch das Auslaufen befristeter Verträge. Der Stellenabbau ist Teil einer Vereinbarung, die Unternehmen, Betriebsrat und IG Metall im vergangenen Juli zur Sanierung der Meyer Werft geschlossen hatten.

