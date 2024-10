Stand: 24.10.2024 08:26 Uhr Meyer Werft liefert erste Bauteile für Konverterplattform aus

Die Papenburger Meyer Werft hat erste Bauteile für eine Konverterplattform fertig gebaut und verschifft. In einer Werft in Spanien solle dann die Endmontage erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Auftrag eröffne ein neues Geschäftsfeld für die Meyer Werft, die in der schwersten Krise ihrer Werft-Geschichte steckt. Die Ausweitung von reinem Schiffbau auf Zusteuerung für das Stromnetz sei ein wichtiger Schritt. Konverterplattformen sind große technische Anlagen, die auf fest verankerten Pfählen im Meer stehen. Darin wird der Wechselstrom, der von Windkraftanlagen auf hoher See produziert wird, in Gleichstrom für das Stromnetz umgewandelt.

