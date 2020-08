Stand: 21.08.2020 10:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hund, Katze, Maus: Tiersegnung in Osnabrück

Rund 40 Katzen und Hunde sowie eine Maus namens "Feivel" wurden im vergangenen Jahr vor dem Osnabrücker Dom gesegnet. "Wie viele kommen, hängt auch etwas vom Wetter ab", so Bistumssprecher Hermann Haarmann gegenüber NDR.de. Denn die alljährliche Tiersegnung findet traditionell draußen statt. Nun steht der Termin für dieses Jahr fest: Der Diakon der Domgemeinde, Carsten Lehmann, segnet die Tiere am 10. Oktober ab 11 Uhr. Die Corona-Auflagen einzuhalten, sollte dabei laut Haarmann kein Problem sein: "Wenn Hunde, Katzen und Mäuse kommen, wird sowieso Abstand gehalten."

Videos 03:00 Hallo Niedersachsen Tiersegnung: Weihwasser für "Jacko" und "Lisy" Hallo Niedersachsen Ungewohnte Gäste vor dem Osnabrücker Dom: Bei der Tiersegnung ist vom Islandpferd bis zum Kanarienvogel alles dabei. Nicht alle Tiere waren begeistert vom Prozedere. Video (03:00 min)

Anlass: Der Welttierschutztag

Schon seit vielen Jahren bietet das Bistum die Tiersegnung vor dem Dom an. Der Termin liegt immer in zeitlicher Nähe zum 4. Oktober, dem internationalen Welttierschutztag, der gleichzeitig der katholische Gedenktag an den Heiligen Franz von Assisi ist. Der Begründer des Franziskanerordens gilt als Schutzpatron der Tiere.

"Tiere sind keine Sachen, Tiere sind Mitgeschöpfe"

"Tiere sind keine Sachen, Tiere sind Mitgeschöpfe", sagte im vergangenen Jahr Diakon Carsten Lehmann bei der Tiersegnung. Während des Gottesdienstes bat er auch um den Segen für die Menschen, die Verantwortung für Tiere übernommen haben. Für die meisten seien Tiere hierzulande keine Nutztiere mehr, von denen die eigene Existenz abhänge, es seien aber dennoch wichtige Bezugswesen: "Es sind Mitgeschöpfe, die für die Menschen ein Gegenüber sind", so Lehmann.

