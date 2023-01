Stand: 31.01.2023 15:54 Uhr Hühnerkot auf Fahrbahn: A1 ab Neuenkirchen-Vörden wieder frei

Nachdem die Autobahn 1 ab Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) wegen Hühnerkots auf der Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt war, ist sie am Donnerstagnachmittag wieder freigegeben worden. Das sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Lediglich die Auffahrt Neukirchen-Vörden sei noch gesperrt. Ein Lkw hatte dort beim Auffahren auf die Autobahn auf einem etwa 600 Meter langen Stück Hühnerkot verloren. Der Mist verteilte sich nach Polizeiangaben auf einer Länge von rund einem Kilometer. Nach Angaben der Polizei war an dem Lkw eine Klappe aufgesprungen.

