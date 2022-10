Stand: 01.10.2022 09:14 Uhr Hoogstede: Diebe stehlen Zaun - und Gänse gleich dazu

In Hoogstede (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind in der Nacht zu Freitag Diebe unterwegs gewesen - und haben offenbar einfach alles mitgenommen, was sie tragen konnten. Das teilte die Polizei mit. In der Nähe einer Hütte wurden demnach unter anderem ein Weidenzaun, eine Alukanne und eine Werkzeugkiste gestohlen - und zwei Gänse schnappten sich die Unbekannten ebenfalls. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Diebstahls im Markenweg, sich unter der Telefonnummer (05943) 92 000 zu melden.

