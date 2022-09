Stand: 16.09.2022 21:32 Uhr Holdorf: Zwei Verletzte nach Lkw-Unfall auf der A1

Nach einem schweren Lkw-Unfall mit zwei Verletzten ist es am Freitag auf der A1 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war ein 29-Jähriger am Nachmittag mit seinem Lkw zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf auf einen abbremsenden Sattelzug aufgefahren. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der äußeren Schutzplanke. Der andere Lastwagen mit einem 43-jähriger Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links geschoben und prallte in die mittlere Schutzplanke. Der 29-jährige Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Beifahrer des 43-Jährigen wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Schaden an den beiden Lastwagen beträgt laut Polizei mindestens 150.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die A1 in Richtung Osnabrück für insgesamt fünf Stunden gesperrt.

