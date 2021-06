Stand: 22.06.2021 14:00 Uhr Hohe Dunkelziffer bei Corona-Infektionen in Region Osnabrück

Eine Infektion mit dem Coronavirus, ohne dass die betroffene Person es mitbekommen hat? Wie hoch sind, wie hoch waren, die Fallzahlen wirklich? Das will das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung mit einer Studie herausfinden - unter anderem in der Region Osnabrück. Fast 3.000 Menschen aus Stadt und Landkreis Osnabrück wurden dafür auf Antikörper getestet. Nun liegen erste Ergebnisse vor - und die sind gelinde gesagt ernüchternd: Mehr als doppelt so viele Menschen im Vergleich zu den offiziellen Statistikzahlen sind oder waren mit dem Virus infiziert.

Betroffene wussten nichts von Infektion

Viele der Betroffenen wussten offenbar gar nicht, dass sie krank waren. Der Grund: Zu Beginn der Pandemie gab es deutlich weniger Tests im Vergleich zu heute. Und so blieben einfach viele Infektionen unentdeckt, wenn keine Symptome auftraten. Laut Studienleiterin Berit Lange variiert die Dunkelziffer im Hinblick auf die unterschiedlichen Altersgruppen: "Es geht insbesondere um die Altersgruppen 18 bis 25 und die von 60 bis 80", sagte sie dem NDR Niedersachsen.

In diesen Gruppen hätte es bei der ersten und zweiten Welle hohe Dunkelziffern gegeben, weil wenig getestet wurde. Doch das sei mittlerweile anders und damit sinke auch die Dunkelziffer.

