Stand: 03.02.2025 12:25 Uhr Heimliche Spritztour: 15-Jähriger stiehlt Autoschlüssel der Eltern

In der Nacht zu Montag hat die Polizei in Syke (Landkreis Diepholz) einen 15-Jährigen gestoppt, der eine Spritztour mit dem Auto seiner Eltern unternommen hat. Während seine Eltern schliefen, habe der Jugendliche heimlich den Schlüssel genommen und sich aus dem Haus geschlichen, so ein Polizeisprecher. Weit sei er aber nicht gekommen: Um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei auf den jungen Fahrer aufmerksam und stoppte den Wagen. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, brachten den 15-Jährigen nach Hause und übergaben ihn dort seinen Eltern.

