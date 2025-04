Beratungstermine für Schwangere im Emsland stark nachgefragt Stand: 23.04.2025 15:59 Uhr Schwangere im Emsland suchen zunehmend professionelle Hilfe: Die Zahl der Beratungsgespräche ist im letzten Jahr auf knapp 3.400 gestiegen - das sind so viele wie noch nie.

2018 fanden noch rund 2.100 Gespräche statt - seither sei die Zahl Jahr für Jahr gestiegen, teilt der Landkreis Emsland mit. Im vergangenen Jahr waren es 3.398 Beratungstermine. 2.800 Frauen wandten sich demnach an die Fachstellen. Die Zahl der Gespräche stieg damit in den vergangenen sieben Jahren um knapp 25 Prozent. Für den Landkreis sei das ein deutlicher Hinweis darauf, dass Schwangerschaften für viele Frauen mit wachsender Unsicherheit verbunden sind. Der Landkreis Emsland unterstützt diesen Service jetzt mit 100.000 Euro jährlich. Die Schwangerschaftskonfliktberatung soll damit für die Betroffenen kostenlos sein.

Finanzielle Notlagen belasten Familien

Die Probleme, mit denen Schwangere und junge Familien in die Beratungsstellen kommen werden immer komplexer: Besonders finanzielle Nöte durch die steigenden Lebenshaltungskosten, teuren Wohnraum und Kriegsangst seien eine Belastung für viele Schwangere. Viele Frauen benötigten auch Hilfe bei Antragstellungen, heißt es vom Sozialdienst katholischer Frauen der Caritas Osnabrück. Besonders die Anträge für Elterngeld, Wohngeld oder Kindergeld werden laut der zuständigen Beratungsstelle zunehmend komplizierter. Zudem würden Behörden und Ämter Frauen und Familien vermehrt an die Beratungsstellen verweisen. Dadurch steigen auch dort die Wartezeiten. Die Schwangerschaftsberatung der Caritas will deshalb beispielsweise vermehrt Gruppenberatungen für Familien anbieten.

Weitere Informationen Nach überraschender Geburt: Vierlinge aus Krankenhaus entlassen Erst während der Geburt im Februar entdeckten Ärzte ein viertes Baby. Sie wurden Mitte Februar per Kaiserschnitt geholt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwangerschaft