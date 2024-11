Stand: 18.11.2024 12:50 Uhr Delmenhorst: 13-Jähriger baut Unfall mit Auto der Eltern

In Delmenhorst hat ein 13-Jähriger mit dem Auto seiner Eltern einen Unfall verursacht und hohen Schaden angerichtet. Laut Polizei war der Junge mit vier weiteren Minderjährigen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren an Bord im Stadtgebiet unterwegs. Dabei sei er zu schnell gefahren, so eine Polizeisprecherin. Beim Abbiegen sei das Auto dann ins Schleudern gekommen und mit zwei parkenden Autos kollidiert. Der Unfallwagen blieb auf der Fahrbahn stehen. Die Kinder und Jugendlichen flüchteten vom Unfallort. Der 13-Jährige sei noch vor Ort in die Obhut seines Vaters übergeben worden, so die Sprecherin. Später seien noch weitere Mitfahrer in Begleitung ihrer Eltern zur Polizei gekommen, um Angaben zu dem Unfall zu machen, hieß es. Verletzt wurde niemand.

