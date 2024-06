Stand: 04.06.2024 11:15 Uhr 14-Jähriger entwendet Feuerwehrauto - und macht Spritztour

In Gronau (Landkreis Hildesheim) hat ein Jugendlicher ein Feuerwehrauto gestohlen und eine Spritztour gemacht. Der 14-Jährige verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag durch ein Fenster Zutritt zum Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr Gronau, wie die Polizei mitteilte. Dort setzte er sich in den Einsatzleitwagen und fuhr bis in den Raum Hannover und Salzgitter. Danach brachte der 14-Jährige das auf der Spritztour beschädigte Fahrzeug den Angaben zufolge zurück ins Feuerwehrhaus, wo das Verschwinden des Einsatzwagens schon bemerkt worden war. Auf den Jugendlichen kommen mehrere Strafverfahren zu.

