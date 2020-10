Stand: 25.10.2020 15:45 Uhr Handbremse nicht angezogen: Auto in Haren rollt in Kanal

In Haren (Emsland) ist das Auto eines 65-jährigen Mannes in einen Kanal gerollt. Laut Polizei hatte er die Handbremse nicht angezogen, woraufhin der Pkw von einer schrägen Hofeinfahrt über eine Straße und anschließend in den Kanal rollte. Der Wagen habe dabei eine Strecke von etwa 30 Metern zurückgelegt, hieß es. Bis zum Dach stand das Auto im Wasser. Taucher der Feuerwehr befestigten ein Seil an dem Wagen, damit ein Abschleppwagen ihn an Land ziehen konnte. An dem Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.

VIDEO: Handbremse nicht angezogen: Auto rollt bei Haren in Kanal (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.10.2020 | 16:00 Uhr