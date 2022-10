Stand: 26.10.2022 13:30 Uhr Haftstrafe: Pfarrer zu Selbstmordversuch gedrängt

Ein ehemaliger Pfarrer hat in einem Ferienhaus in Hilter im Landkreis Osnabrück offenbar Qualen erlitten. Ein 44-jähriger Mann wurde deswegen am Dienstag vom Landgericht Paderborn zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie die "Neue Westfälische" und andere Zeitungen berichten, soll der Mann aus Habgier versucht haben, den ehemaligen 69-jährigen Pfarrer aus Nordrhein-Westfalen und einen weiteren Mann in den Selbstmord zu treiben. Beide Männer überlebten. Der ehemalige Pfarrer soll zuvor vom Täter beschimpft, verprügelt und erniedrigt worden sein.

