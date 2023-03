Stand: 10.03.2023 11:21 Uhr Greenpeace protestiert am Atomkraftwerk in Lingen

Die Umweltorganisation Greenpeace hat am Donnerstagabend mit Licht-Projektionen an den noch aktiven deutschen Atomkraftwerken (AKW) gegen Atomkraft protestiert. Auch in Lingen projizierten die Umwelt-Aktivisten abgelaufene TÜV-Plaketten auf das Kraftwerk, dazu die Worte "Abgelaufen" und "Abschalten". Greenpeace wollte nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass eine bereits 2019 fällige Sicherheitsüberprüfung der Kraftwerke ausgeblieben sei. Die Umweltorganisation verwies auf die Atomkatastrophe von Fukushima, die sich am Samstag zum zwölften Mal jährt. Die drei AKW Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2, die noch bis Mitte April laufen sollen, seien aber sicherheitstechnisch auf einem hohen Niveau, so die Einschätzung der Ministerien für Wirtschaft und Umwelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.03.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft