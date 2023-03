Stand: 27.03.2023 22:35 Uhr Gravierende Mängel auf der A30: Lkw hat Schrauben locker

Bei einer Großkontrolle auf der Autobahn 30 im Landkreis Osnabrück hat die Polizei einen Lastkraftwagen mit gravierenden Mängeln gestoppt. Als die Beamten den Lkw auf einem Parkplatz bei Bissendorf überprüften, stellten sie fest, dass ein Rad an der Antriebsachse nicht verschraubt war. Keine der zehn Radmuttern habe sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befunden, wie die Polizei mitteilte. Sechs Radmuttern hätten gefehlt, vier seien locker gewesen. Es war nicht das einzige auffällige Fahrzeug: Bei der Kontrolle in der vergangenen Woche untersagten die Ermittler elf Fahrern die Weiterfahrt aufgrund diverser Verstöße.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.03.2023 | 06:30 Uhr