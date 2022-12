Stand: 09.12.2022 09:51 Uhr Grafschaft Bentheim beschließt Haushalt einstimmig

Der Landkreis Grafschaft Bentheim plant im nächsten Jahr mit einem Überschuss von knapp 1,2 Millionen Euro. Der Gesamtetat liegt bei rund 307 Millionen Euro. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor, den der Kreistag am Donnerstagabend einstimmig beschlossen hat. Der Kreis will demnach im kommenden Jahr 33,4 Millionen Euro investieren. Unter anderem, um die Lebensqualität in der Grafschaft Bentheim zu steigern und den Wirtschaftsstandort zu stärken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem regionalen Umwelt- und Klimaschutz.

