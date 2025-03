Stand: 03.03.2025 07:14 Uhr "Goldenes Kettenblatt" des ADFC geht an Senioren-Rikschas

Der Osnabrücker Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat das "Goldene Kettenblatt 2025" für besonders gelungene Fahrradprojekte verliehen. Gewonnen haben unter anderem die Senioren-Rikschas im Osnabrücker Land. Sie sollen älteren Menschen wieder mehr Mobilität ermöglichen. Eine weitere Auszeichnung ging an den Bürgerradweg Allendorfer Straße in den Gemeinden Hilter und Melle im Landkreis Osnabrück. An der Umfrage zu den besten Fahrradprojekten in der Region Osnabrück beteiligten sich laut ADFC etwa 1.200 Menschen. Die "Rostige Kette" für schlechte Infrastruktur erhielt die Stadt Osnabrück für das misslungene Einwerben von Fördermitteln für einen Neubau der Radwege am Wall.

