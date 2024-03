ADFC: Planungszeiten für Radwege müssen verringert werden Stand: 29.03.2024 16:17 Uhr Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sieht deutliche Unterschiede im Radwege-Netz in Niedersachsen. Eine Forderung des Clubs: Die Planungszeiten für Radwege müssten verkürzt werden.

"Es kann nicht sein, dass man für die Planung zehn Jahre benötigt", sagte der ADFC-Landesvorsitzender Rüdiger Henze der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hannover. Das Radwegenetz in Niedersachsen ist nach Ansicht des ADFC zudem mancherorts ausbaufähig. "Es gibt Bereiche in Niedersachsen, in denen Radverkehr nicht vorkommt", kritisierte Henze. Insbesondere im Landkreis Harburg sieht der ADFC Verbesserungspotenzial, gut ausgebaut sei das Radwege-Netz dagegen in touristischen Regionen, etwa in der Grafschaft Bentheim.

2023 kamen 26 Radwege-Kilometer hinzu

Laut ADFC haben 57 Prozent der 8.000 Kilometer Landesstraßen in Niedersachsen einen Radweg. In der Regel seien dies gemeinsame Rad- und Fußwege. Im vergangenen Jahr sind nach Auskunft des Verkehrsministeriums knapp 26,5 Kilometer neue Radwege in Niedersachsen fertiggestellt worden, davon rund 21 Kilometer an Landesstraßen und 5,5 Kilometer an Bundesstraßen. In den fünf Jahren zuvor seien in Niedersachsen rund 85 Kilometer neue Radwege an Land- und Bundesstraßen gebaut worden.

