Bettelampel: Was das ist und warum der Fahrradclub sie kritisiert Stand: 11.10.2024 09:37 Uhr Bettelampeln sind Ampeln, an denen Fußgänger und Radfahrer erst nach Knopfdruck ein grünes Ampelzeichen erhalten. Häufig stehen sie an großen Kreuzungen, an denen nur Autos automatisch Grün haben.

Der häufig angegebene Grund für diese Regelung: Der Autoverkehr laufe flüssiger, es komme seltener zu Staus. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Niedersachsen sieht andere Verkehrsteilnehmer benachteiligt: Für sie bedeuteten die sogenannten Bettelampeln längere Wartezeiten. Der ADFC hatte seine Kreisverbände aufgerufen, die "schlimmste Bettelampel" zu finden. Elf Verbände reichten daraufhin die Rekord-Wartezeiten für den Fuß- und Radverkehr aus ihren Regionen ein.

Tester melden längste Wartezeit in Cuxhaven

Der erste Platz für die "schlimmste Bettelampel" in Niedersachsen geht laut ADFC nach Cuxhaven. Der Rad- und Fußverkehr muss dort zeitweise fast drei Minuten (2:54) warten. Der Verband in Hameln erreichte den zweiten Platz mit einer Wartezeit von knapp zweieinhalb Minuten (2:24). Der ADFC Osnabrück und Diepholz meldete eine Wartezeit von einer Minute und 50 Sekunden - Platz drei in der Liste. Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet.

Der ADFC fordert eine automatische Grünphase für Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger, um eine Gleichberechtigung zwischen den Verkehrsteilnehmenden herzustellen.

