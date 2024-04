Stand: 04.04.2024 09:31 Uhr Gießkannen zu oft geklaut: Friedhöfe testen Pfandsystem

Weil auf ihren Friedhöfen immer wieder Gießkannen und Schubkarren verschwinden, testet die Stadt Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ein Pfandsystem für die Geräte. Auf allen drei städtischen Friedhöfen seien einige Kannen und Karren mit einer Kette gesichert worden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Sie können ab sofort nur ausgeliehen werden, wenn man - ähnlich wie im Supermarkt - eine Zwei-Euro-Münze in einen Schlitz steckt. Die Stadt hofft, dass dadurch künftig weniger Gießkannen und Schubkarren von den Friedhöfen entwendet werden. Sollte sich das Pfandsystem bewähren, soll es auf den Friedhöfen in den Stadtteilen Oesede, Kloster Oesede und Harderberg flächendeckend eingeführt werden.

