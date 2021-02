Stand: 21.02.2021 11:01 Uhr Fürstenau: Frauen lassen Exhibitionisten links liegen

Die Polizei fahndet im Landkreis Osnabrück nach einem Exhibitionisten. Der Gesuchte hat sich nach Angaben der Polizei in Fürstenau vor zwei Frauen entblößt und sich mit der Hand befriedigt. Zuvor hatte er die beiden Spaziergängerinnen gegen 15 Uhr mit dem Rad überholt. Die Frauen schenkten dem Mann keine Beachtung und setzten ihren Weg in Richtung Wasserwerk fort. Sie konnten noch beobachten, wie der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt zurück fuhr. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, um die 175 Zentimeter groß und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit einem weißen Jogginganzug, der goldfarbene Applikationen besaß. Die Polizei Bersenbrück bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05439) 96 90.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2021 | 12:00 Uhr