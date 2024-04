Stand: 18.04.2024 15:27 Uhr Frisur mit Bonus: Verkehrstipps für Senioren beim Haareschneiden

Friseurbetriebe im Emsland beteiligen sich laut Polizei an einer Aktion zur Unfallprävention: Beim Haareschneiden wollen Friseurinnen und Friseure mit älteren Menschen über Unfallrisiken im Straßenverkehr sprechen. Sie geben ihren Kundinnen und Kunden Verhaltenstipps und empfehlen Schulungen der Verkehrswacht. Das hatten die Friseurinnungen in Meppen und Lingen angesichts der aktuellen Unfallstatistik beschlossen. Denn immer wieder sind demnach Seniorinnen und Senioren in tödliche Unfälle verwickelt. Neben den Friseurbetrieben sind die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim, die Verkehrswacht und die Zweiradinnung Lingen an der Aktion beteiligt.

