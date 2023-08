Stand: 31.08.2023 12:23 Uhr Infokampagne beim Friseur: Polizei klärt über Schockanrufe auf

Ob Enkeltrick oder falsche Polizeibeamte - immer wieder fallen Menschen auf die eigentlich bekannten Lügengeschichten fallen. Meist sind die Opfer Seniorinnen und Senioren. Deshalb hat die Polizei im Osnabrücker Raum jetzt eine neue Aufklärungskampagne gestartet: Sie schult das Personal in Friseursalons. Die Mitarbeitenden würden über das Phänomen aufgeklärt und mit Tipps ausgestattet, so die Polizei. "Mit diesem Know-how sollen die Friseure mit ihren älteren Kunden über das Thema ins Gespräch kommen." In den Geschäften werden Plakate aufgehängt und Aufkleber an die Spiegel geklebt. Nach dem Haarschnitt werde dann noch die polizeiliche Broschüre "Im Alter Sicher" mitgegeben, so ein Polizeisprecher. Das Präventionsprojekt gibt es bereits in Lüneburg. Dort läuft es mit Erfolg.

