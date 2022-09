Stand: 07.09.2022 13:12 Uhr Frist für Schweinepest-Sperrzone könnte früher enden

Die Schweinepest-Sperrzone im Emsland könnte früher als geplant, nämlich schon am 5. Oktober, aufgehoben werden. Das geht aus einem Schreiben der EU-Gesundheits-Kommissarin Stella Kyriakides an den Europaparlamentsabgeordneten Jens Gieseke (CDU) aus Sögel hervor. Der zuständige Ausschuss in Brüssel werde darüber Mitte September entscheiden, ob die Frist neun Tage früher als angekündigt endet, hieß es darin. Zuerst berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Die EU hatte es bisher abgelehnt, die Frist für die Sperrzone zu verkürzen. In der Sperrzone liegen rund 300 Betriebe mit insgesamt 200.000 schlachtreifen Schweinen - und der Platz in den Ställen wird immer knapper. Seit dem Ausbruch der Schweinepest auf einem Hof in Emsbüren Anfang Juli wurden keine weiteren Fälle festgestellt.

