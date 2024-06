Stand: 19.06.2024 11:09 Uhr Frau in Osnabrück mit 29 Messerstichen getötet – Zwölf Jahre Haft

Das Landgericht Osnabrück hat einen 54-jährigen Mann wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seine getrennt lebende Ehefrau mit 29 Messerstichen getötet hat. Er habe seine Frau im vergangenen Oktober in ihrer Wohnung aufgesucht, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts Osnabrück, dort sei es dann zu einem Streit gekommen. Die 52-jährige Frau schloss sich nach Angaben des Gerichts ins Schlafzimmer ein. Der Mann sei schließlich in das Zimmer eingedrungen und habe die Frau mit einem Küchenmesser angegriffen. Die Frau starb noch am Tattag im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerin hatten gefordert, den Angeklagten wegen Mordes zu verurteilen. Die Verteidigung hatte auf eine Haftstrafe von fünf Jahren wegen Totschlags plädiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min