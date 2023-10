Osnabrück: 50-Jährige mutmaßlich von Ex-Lebensgefährten erstochen Stand: 20.10.2023 11:33 Uhr In Osnabrück ist eine 50-jährige Frau mutmaßlich von ihrem Ex-Lebensgefährten getötet worden. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Die gemeinsame 17-jährige Tochter war zu Tatzeit in der Wohnung.

Die Polizei hatte die mit mehreren Stichen verletzte Mutter am Donnerstagabend in einer Wohnung im Stadtteil Kalkhügel gefunden. Zuvor hatte ein 23-Jähriger der Polizei häusliche Gewalt in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Bis zum Eintreffen des Notarztes wurden den Angaben zufolge Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Die 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie an ihren Verletzten starb, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Frau in Osnabrück erstochen - Tatmotiv unklar

Die Polizei geht davon aus, dass der 52-jährige Ex-Lebensgefährte der Frau der Täter ist. Beide sollen nach ersten Ermittlungen zuletzt getrennt gelebt haben. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorläufig festgenommen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, sei in der Wohnung gefunden und sichergestellt worden, hieß es. Das Tatmotiv ist bisher unklar.

Tochter hielt zur Tatzeit in der Wohnung auf

Während der Tat hielt sich laut Polizei auch die 17-jährige gemeinsame Tochter der Frau und des Mannes in der Wohnung auf. Sie sei unverletzt geblieben, hieß es. Die 17-Jährige und drei Geschwister wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

