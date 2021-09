Stand: 29.09.2021 15:51 Uhr Frau nach Wohnungsbrand in Dissen leblos aufgefunden

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Osnabrück gestorben. Rettungskräfte fanden die Seniorin in dem Mehrfamilienhaus in Dissen leblos auf. Sie starb auf dem Weg in ein Krankenhaus. Laut Polizei hatte die Frau in ihrer Küche gekocht und sich dann in die Badewanne gelegt. Diese habe sie dann nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können. Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall aus. Das Essen habe offenbar Feuer gefangen, giftige Rauchgase seien durch die Wohnung gezogen. Eine Obduktion ist angeordnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.09.2021 | 14:30 Uhr