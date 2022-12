Stand: 01.12.2022 07:53 Uhr Flughafen Münster-Osnabrück: Sanierung beendet

17 Tage lang war der Flughafen Münster-Osnabrück geschlossen- Hier hob kein Flieger ab, weil die Start- und Landebahn saniert werden musste. Diese Arbeiten sind jetzt abgeschlossen. Mittwochabend wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen, so Sprecher Andres Heinemann. Als erstes landete ein Airbus aus München am FMO. Insgesamt wurden in Greven 70. 000 Quadratmeter Deckschicht erneuert. Außerdem hat der Flughafen die Befeuerungsanlage erneuert. Dafür wurden 760 neue LED-Lampen entlang der Start- und Landebahn installiert. Damit sollen künftig rund 230.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart werden. Das ganze hat rund zehn Millionen Euro gekostet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.12.2022 | 06:30 Uhr