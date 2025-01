Stand: 13.01.2025 08:43 Uhr Flaschen-Design abgeschaut? Getränkefirma Berentzen verklagt

Wegen der Aufmachung eines Softdrinks hat die Brauerei-Gruppe Paulaner den Getränkehersteller Berentzen aus Haselünne (Landkreis Emsland) verklagt. Die Emsländer hätten sich beim Design ihres Spezi-Etiketts von Paulaner inspirieren lassen, so der Münchner Konzern. Er spricht von einer "sehr ähnelnden Farbgestaltung". Berentzen weist den Vorwurf zurück. Das Spezi-Design von Berentzen sei angelehnt an die Tapete, die der Marketing-Chef in seiner Studentenwohnung hatte, sagte Sprecher Thorsten Schmitt. Dass man sich bei einem Getränk, das aus Cola und Orangenlimonade bestehe, für die Farben Orange und Braun entscheide, sei naheliegend. Vor drei Jahren hatte es schon einmal einen Rechtsstreit um die Spezi gegeben: Eine Augsburger Brauerei wollte Paulaner verbieten, den Namen "Spezi" zu nutzen. Sie hatte damit vor Gericht jedoch keinen Erfolg.

