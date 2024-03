Stand: 28.03.2024 09:04 Uhr Mehr Umsatz aber weniger Gewinn bei Berentzen

Der Getränkehersteller Berentzen aus Haselünne (Landkreis Emsland) hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 6,6 Prozent auf 185,7 Millionen Euro gesteigert. Das teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag in seinem aktuellen Geschäftsbericht mit. Allerdings sind die Gewinne bei Berentzen im vergangenen Jahr geschrumpft - um 600.000 Euro auf 7,7 Millionen Euro. Laut Berentzen liegt dies an gestiegenen Zinsen für Kredite. Desweiteren habe das Haselünner Unternehmen weniger alkoholfreie Getränke als noch im Jahr zuvor verkauft. In diesem Jahr wolle Berentzen das Ergebnis deutlich steigern, so Vorstandschef Oliver Schwegmann.

Weitere Informationen Eine Schnapsidee macht Berentzen berühmt Die Idee, Weizenkorn mit Apfelsaft zu mischen, begründet 1976 den Erfolg der Schnapsbrennerei Berentzen aus Haselünne. Nach Jahren der Krise wird nun auch wieder im Emsland gebrannt. (10.05.22) mehr

