Stand: 04.04.2025 11:07 Uhr Neue Betrugsmasche: Polizei warnt vor falschen Touristen

Die Polizei Hannover warnt vor einer neuen Masche von Trickbetrügern in der Innenstadt. Angebliche Touristen behaupten demnach, Probleme beim Abheben von Bargeld zu haben. Sie versprechen eine Sofortüberweisung als Ausgleich, wenn die Betroffenen ihnen Geld abheben. Im Bereich der Polizei Hannover gab es bereits 17 Fälle, zuletzt am 31. März am Ernst-August-Platz. Dort wurde eine 22-Jährige um einen mittleren dreistelligen Betrag betrogen. Der Täter in diesem Fall wird als 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur und dunkelblonden Haaren beschrieben. Er soll Englisch gesprochen haben. Nach Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um eine bundesweit genutzte Masche. Sie empfiehlt, die geschilderte Notsituation kritisch zu hinterfragen. In Not geratene Menschen aus dem Ausland könnten sich an die für sie zuständige diplomatische Vertretung wenden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover