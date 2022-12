Stand: 06.12.2022 11:53 Uhr Feuer in Lingen zerstört Garage von Einfamilienhaus

In Lingen (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zu Dienstag die Garage eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Generator in der Garage, die noch im Rohbau war, Feuer gefangen. Der Brand breitete sich von der Garage auf das Dach des Wohnhauses aus. Die Feuerwehren Brögbern, Baccum, Lingen und Bramsche waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften vor Ort. Die Garage brannte komplett nieder. Am angrenzenden Haus entstanden Schäden an der Fassade. Die Bewohner blieben unverletzt.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.12.2022 | 13:30 Uhr