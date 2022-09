Stand: 23.09.2022 13:00 Uhr Falsche Polizisten erbeuten mehr als 10.000 Euro von Ehepaar

Erneut haben sich Trickbetrüger im Landkreis Vechta als falsche Polizeibeamte ausgegeben und so mehr als 10.000 Euro von einem älteren Ehepaar erbeutet. Die Betrüger gaukelten laut Polizei am Telefon vor, dass es bald einen Einbruch bei dem Paar geben sollte - der Mann wurde hingehalten und aufgefordert, Geld von seiner Bank abzuholen. In Cloppenburg sollte der Mann dann das Geld an einen Unbekannten übergeben - was auch geschah. Anschließend flog der Betrug auf. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

