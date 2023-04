Stand: 26.04.2023 16:50 Uhr Erstochene Lehrerin - 17-Jähriger tot in U-Haft gefunden

Der 17-Jährige, der in Ibbenbüren eine Lehrerin getötet haben soll, ist am Mittwoch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Herford tot aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld mitteilte, sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Am Freitag soll eine Obduktion stattfinden. Nach Angaben der JVA deutet die Situation in dem Einzelhaftraum auf einen Suizid hin. Die 55-jährige Lehrerin wurde am 10. Januar in einem Klassenraum eines Berufskollegs in Ibbenbüren (Landkreis Steinfurt) an der Landesgrenze zu Niedersachsen erstochen. Der mutmaßliche Täter war einer ihrer Schüler. Nach der Tat rief er selbst den Notruf und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Weitere Informationen Depressionen? Hier gibt es Hilfe und Beratung Depression ist eine weit verbreitete Krankheit. Wo gibt es Hilfe? Ein Überblick. (5.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.04.2023 | 06:30 Uhr