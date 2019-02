Stand: 24.02.2019 06:31 Uhr

Erster! Dammer Jecken feiern vor allen anderen

Schon an der Schreibweise ist es erkennbar: Damme ist eigenwillig beim Thema Karneval. Die Stadt im Landkreis Vechta benutzt ein "C" als Anfangsbuchstaben für "Carneval" und feiert einfach schon eine Woche früher als alle anderen Städte. Außerdem veranstaltet Damme gleich zwei Umzüge: Heute steigt der Fastnachtsumzug, morgen folgt der Rosenmontagsumzug. Die schönsten Fotos vom Umzug der Dammer Jecken sehen Sie im Anschluss an dieser Stelle bei uns.

Feiern statt beten

Der Rosenmontag in Damme wird schon seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Woche früher gefeiert. Nachdem der damalige Bischof von Münster ein 40-stündiges Gebet am Rosenmontag verordnet hatte, um unsittliches Treiben zu verhindern, zogen die Narren einfach eine Woche früher los.

"Größte" Karnevalsumzüge Norddeutschlands

Bei der "Dammer Traditions-Fastnacht" am Sonntag vor dem (Dammer) Rosenmontag feierten im vergangenen Jahr insgesamt rund 15.000 Menschen. Gemessen an der Einwohnerzahl von 16.000 ist die Besucherquote damit so hoch, dass die Dammer Veranstalter ihre Umzüge als die größten Norddeutschlands bezeichnen. Im Carneval kann man das machen...

Kein Carneval ohne Ehrennarr

Die neue Session hatte in Damme so wie in den anderen Karnevals-Hochburgen am 11.11. um 11.11 Uhr begonnen. Die Dammer Carnevalisten trafen sich an der sogenannten Narrensäule und zogen zusammen mit den Symbolfiguren Lüchten-Franz und Pingel-Mattes weiter ins Rathaus, wo wie in jedem Jahr der Ehrennarr gekürt wurde.

