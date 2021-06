Stand: 12.06.2021 14:04 Uhr Emsland: Zwei Tote bei Unfall in Klein Berßen

In Klein Berßen im Landkreis Emsland sind bei einem Unfall am frühen Sonnabendmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge waren der 27-jährige Fahrer eines BMW sowie seine 20-jährige Beifahrerin gegen 3.45 Uhr in Richtung Haselünne unterwegs. Der Mann verlor aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlagen.

