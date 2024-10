Stand: 09.10.2024 11:14 Uhr Eissporthalle in Nordhorn darf abgerissen werden

Der Rückbau der Eissporthalle in Nordhorn kann jetzt beginnen, das teilt der Landkreis Grafschaft Bentheim mit. Der Grund für die Verzögerung: Der Kreis musste erst mit zwei Gutachten nachweisen, dass in diesem Fall keine Fledermäuse in dem Gebäude leben. Beide Gutachten kamen zu dem Ergebnis, dass es keinen artenschutzrechtlichen Grund gibt, das Gebäude nicht abzureißen. Hätten die Expertinnen und Experten geschützte Tierarten im Gebäude ausgemacht, wären Maßnahmen zum Artenschutz entwickelt worden, zum Beispiel die Umsiedlung von Individuen. Das Verfahren hätte den Abriss der Eissporthalle verzögert, jedoch nicht unterbunden, sagte Kreisrätin Gunda Gülker-Alsmeier. Geplant ist nun auf dem Gelände eine Indoor Sporthallezu bauen, mit verschiedenen Sprung- Lauf- und Kletterparcours.

Weitere Informationen Bürgerentscheid: Mehrheit gegen neue Eissporthalle in Nordhorn Die Wahlbeteiligung allerdings nur bei 30 Prozent, der Entscheid ist damit rechtlich nicht verbindlich.(08.05.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.10.2024 | 08:30 Uhr