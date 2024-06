Stand: 06.06.2024 08:32 Uhr Eissporthalle Nordhorn: Investoren wollen Trampolinhalle bauen

Auf dem Weg zu einer neuen Nutzung des Geländes der maroden Eissporthalle in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) wird der Kreistag am Donnerstagabend voraussichtlich beschließen, das Grundstück an eine Investorengruppe zu verkaufen. Die Fraktionsspitzen von CDU und Grünen haben bereits angekündigt, mit ihrer Mehrheit für den Verkauf zu stimmen. Der Kaufpreis werde nicht bekannt gegeben, so der Landkreis. Die drei Investoren kämen aus der Grafschaft Bentheim und wollten auf dem Gelände eine Trampolinhalle bauen. Der Bau solle bis zu vier Millionen Euro kosten. Nächstes Jahr solle die neue Halle öffnen, heißt es in einem Konzeptpapier. Vorher muss die marode Eissporthalle noch abgerissen werden. Die Arbeiten könnten voraussichtlich im Spätsommer beginnen, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

