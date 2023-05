Bürgerentscheid: Mehrheit gegen neue Eissporthalle in Nordhorn

Stand: 08.05.2023 09:44 Uhr

Der Landkreis Grafschaft Bentheim bekommt in Nordhorn wahrscheinlich keine neue Eissporthalle. Mehr als 72 Prozent der Wählenden sprachen sich in einem Bürgerentscheid am Sonntag gegen einen Neubau aus.