Drohbriefe an Moscheen: Osnabrücker Polizei ermittelt Verfasser Stand: 09.10.2023 22:28 Uhr Die Polizei in Osnabrück hat einen mutmaßlichen Verfasser von Drohbriefen ermittelt, die an Moscheegemeinden in mehreren Bundesländern gingen. Am Dienstag wollen die Behörden Details bekannt gegeben werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück haben dafür eine Pressekonferenz angesetzt. Im Jahr 2017 sowie ab 2020 soll der Verfasser Droh- und Beleidigungsschreiben hauptsächlich an muslimische Religionsgemeinschaften versandt haben, teilte die Polizeiinspektion Osnabrück am Montag mit. Vereinzelt erhielten aber auch andere öffentliche oder christliche Einrichtungen in Niedersachsen sowie in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Drohbriefe.

Briefe mit Bezug zur Terrorgruppe NSU

Die Briefe enthielten laut Polizei größtenteils rechtsextremistische Formulierungen und wurden alle mit dem Namen einer real existierenden Familie aus Osnabrück unterzeichnet. In früheren Statements hatte die Polizei zudem mitgeteilt, dass die meisten der mehr als 30 Briefe einen Bezug zur rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) aufwiesen. Die im Absender genannte Familie habe damit nichts zu tun, hieß es. Die Beamten gingen stattdessen davon aus, dass es sich um eine Rufmord-Kampagne gegen die Familie handele.

