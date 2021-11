Stand: 16.11.2021 20:31 Uhr Dissen: 24-Jährige stirbt bei Lkw-Unfall

Eine 24 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Dissen (Landkreis Osnabrück) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 50-jährige Lkw-Fahrer wollte nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr nach rechts in eine Straße abbiegen und erfasste dabei aus ungeklärter Ursache die Fußgängerin. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

