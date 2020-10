Stand: 30.10.2020 08:49 Uhr Diepholzer Moorniederung: Kranich-Saison erreicht Höhepunkt

Die Kranichsaison in der Diepholzer Moorniederung hat offenbar ihren Höhepunkt erreicht. Mitarbeiter der Umweltorganisation BUND in Wagenfeld haben jetzt mehr als 55.000 Kraniche in der Region gezählt; das ist der höchste Stand in diesem Jahr. Die Vögel machen auf ihrem Weg nach Süden Rast zwischen Dümmer und Goldenstedt, weil sie hier Nahrung auf abgeernteten Feldern und Schutz in flachen Moorgewässern finden. Der BUND und andere Organisation bieten zahlreiche Exkursionen und Vorträge an, auf denen Interessierte mehr über die Tiere und ihren Lebensraum erfahren können.

VIDEO: Naturschauspiel: Kraniche machen rast im Norden (1 Min)

