Stand: 04.01.2021 11:32 Uhr Diepholz: Polizei beendet Gottesdienst nach Corona-Verstößen

Die Polizei hat am Wochenende in Diepholz einen Gottesdienst mit rund 50 Teilnehmenden aufgelöst. Laut Polizei traf sich die Gemeinde in einem Wohnhaus und hielt sich nicht an die Abstandsregeln. Nur einige der Anwesenden hätten eine Maske getragen. Die christliche Gemeinde muss nun ein Hygienekonzept erarbeiten, bevor sie wieder Gottesdienste feiern darf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.01.2021 | 11:30 Uhr