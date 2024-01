Stand: 19.01.2024 11:48 Uhr Demos gegen Rechtsextremismus in Vechta, Lingen und Papenburg

Auch in Vechta ist für das Wochenende eine Demonstration gegen Rechtsextremismus angekündigt. Unter dem Titel "Nie wieder ist jetzt - AfD verhindern" werden am Sonnabend ab 12 Uhr rund 500 Teilnehmer erwartet. In Lingen ruft die Initiative "Lingen ist bunt" am Sonnabend um 17.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. In Papenburg ist erst für das folgende Wochenende, am 27. Januar, eine Demonstration mit etwa 250 Teilnehmern geplant. Am selben Tag hat in Osnabrück die SPD zu einer Demo vor dem Rathaus aufgerufen, zu der auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet wird. Auch andere Parteien, die Caritas, der evangelische Kirchenkreis und der Flüchtlingshilfeverein Exil haben ihr Kommen zugesagt.

Weitere Informationen Viele Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen am Wochenende In vielen Städten sind Kundgebungen und Demonstrationen angekündigt - zum Beispiel in Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Lüneburg. (19.01.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.01.2024 | 08:30 Uhr